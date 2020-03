Video Coronavirus, rissa tra donne per i rotoli di carta igienica. Panico in Australia, interviene il ministro

Il panico da Coronavirus si diffonde a macchia d'olio e in Australia finisce per scatenare persino vere e proprie risse per l'acquisto di carta igienica. Il video è stato pubblicato sui social e ripreso dalle principali televisioni australiane ma anche del resto del mondo. Tre donne nella corsia di un supermercato di Sydney se le danno di santa ragione contendendosi confezioni di carta igienica. "Voglio un solo pacco", urla una delle tre, ma le altre due difendono il loro carrello pieno, come se fosse un autentico tesoro. Il ministro della salute, Brad Hazzard è stato costretto a twittare sull'argomento: "Fermatevi! Il buon senso ci direbbe che se alcune persone non acquistassero un numero eccessivo di rotoli di carta igienica, non ci sarebbero problemi".

