Physical, il video del nuovo singolo di Dua Lipa

Ancora un record per il nuovo singolo di Dua Lipa, Physical, di cui pubblichiamo il video. La clip della canzone della star internazionale della musica ha già superato i 21 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, confermando la consacrazione della cantante inglese di origini kosovare. Dua Lipa è stata anche la star internazionale più importante ospitata a Sanremo, dove si è esibita sul palco del teatro Ariston con uno dei suoi successi - Don't start now - e un ballo sexy che ha entusiasmato platea e telespettatori (guarda il video qui). Ed è stata anche uno dei personaggi più eleganti e sensuali di Sanremo.