Novantenne rinchiusa in casa dal figlio prima di andare vacanza, salvata dalla polizia

Una donna di 90 anni è stata salvata dalla polizia di Azamnagar, una città dell'India orientrale, dopo che per due giorni era stata rinchiusa in casa dal figlio. Prima di partire per una vacanza insieme alla moglie, l'uomo aveva deciso di segregare l'anziana mamma all'interno della propria abitazione, chiudendo la porta di accesso con una grossa catena. A dare l'allarme e a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono state le altre due figlie della donna, che continuando a trovare la porta chiusa hanno temuto il peggio per le sorti della madre. La donna è stata trovata rannicchiata in fondo al letto della propria camera.