Kuwait, marito pubblica sui social video in cui accarezza i capelli alla moglie: è immorale, coppia arrestata

Marito e moglie sono stati arrestati in Kuwait dopo la pubblicazione sui social di un video in cui l'uomo stava accarezzando e spazzolando i capelli alla donna. Il filmato è stato considerato immorale e per i due sono scattate le manette. La notizia è stata riportata dagli organi di stampa locali, ma anche da diverse testate anglosassoni come il Mirror o il Daily Star. Nel filmato, di cui pubblichiamo uno scossone rilanciato da numerosi portali (tra cui liveleak), il marito accarezza i capelli, abbraccia la donna affettuosamente e nel frattempo parla alla telecamera. Gli investigatori dello stato hanno studiato le immagini, identificato la coppia per poi procedere all'arresto. Sempre stando alla ricostruzione dei media anglosassoni, fonti kuwaitiane hanno svelato che l'azione legale nei confronti della coppia sarebbe scattata per "violazione della pubblica decenza". Il video sarebbe stato considerato "immorale". E' noto che gli investigatori dello stato seguano i social media per impedire la pubblicazione di materiale i cui contenuti "contraddicono la natura della società conservatrice kuwaitiana".

