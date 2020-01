Addio a Kobe Bryant, le 10 azioni più spettacolari di "Black Mamba"

Il mondo dello sport, e non solo, è in lutto per la morte di Kobe Bryant. La leggenda del basket, un giocatore capace di scrivere la storia della pallacanestro al pari di Wilt Chamberlain, Julius Erving, Magic Johnson, Kareem Abdul Janbbar e Michael Jordan, ha perso la vita a 41 anni insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre sette persone domenica 26 gennaio a Calabasas nello schianto dell'elicottero a bordo del quale stava volando nella contea di Los Angeles.

Per approfondire leggi anche: Kobe Bryant è morto, ecco chi era il campione e i titoliche ha conquistato



La National Basketball Association ha tributato alla bandiera dei Los Angeles Lakers un video con 10 delle azioni più spettacolari della sua carriera. Dieci perle fra le tante che ha regalato ai tifosi di tutto il mondo e agli appassionati di basket, molti dei quali anche in Italia, dove "Black Mamba" ha vissuto da bambino per diversi anni. Il padre Joe ha giocato negli anni Ottanta per Rieti (leggi il saluto dei tifosi reatini), Reggio Calabria, Reggio Emilia e Pistoia.