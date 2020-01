Lavori a pieno ritmo a Wuhan, in Cina, per la costruzione dell'ospedale da 1.000 posti letto che verrà consegnato entro il 3 febbraio. La struttura sanitaria dovrà aiutare a curare le tantissime persone alle prese con il contagio dopo che il numero dei morti ha raggiunto quota 56 e quello degli infetti ha superato i 2.000 casi. come ha confermato la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino.

Il ministero dell'Agricoltura cinese, nel frattempo, ha vietato il commercio di animali selvatici come misura per evitare l'espansione del coronavirus la cui epidemia potrebbe essere partita nel mercato del pesce di Wuhan. Le autorità hanno fatto sapere che chi non si atterrà alle disposizioni verrà "severamente punito". Nessun animale selvatico potrà essere trasportato o venduto in nessun mercato fino a quando sarà presente l'epidemia.