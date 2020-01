Terremoto in Turchia, il bilancio è di 22 morti e 1.103 feriti

Il bilancio del terremoto in Turchia continua a salire di ora in ora, il numero dei morti è arrivato a 22. Secondo quanto comunicato le autorità della zona interessata dal sisma, al momento sono circa 1.103 feriti, di cui 34 si trovano ora in terapia intensiva ma non in condizioni critiche. Le squadre di soccorso hanno scavato per tutto il giorno tra le macerie dei palazzi crollati nella provincia di Elazig, dove si è registrato l'epicentro. In conferenza stampa, il ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, ha spiegato che 18 persone sono morte solo a Elazig e 4 nella vicina Malatya.

Personale di sicurezza sta continuando a cercare le circa 30 persone sepolte sotto le macerie degli edifici crollati nella provincia di Elazig e nella vicina Malatya, come ha spiegato il ministro della sanità Fahrettin Koca rispondendo alle domande sui dispersi.