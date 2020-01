Un'incredibile tempesta di neve si è abbattuta su Terranova e Labrador in Canada. Tra il 17 e il 18 gennaio in sole 24 ore sono caduti oltre 75 centimetri di neve. Un vero e proprio record. Il video in time lapse arriva dalla città di St. John’s e fa davvero impressione vedere come nel giro di poche ore tutto venga completamente coperto. Una nevicata che ha battuto il precedente record che era di 68 centimetri, stabilito il 5 aprile 1999. L'eccezionale ondata di maltempo ha ovviamente creato pesanti disagi alla popolazione. Sono dovute intervenire le forze armate canadesi per aiutare gli abitanti, rimasti isolati. A complicare le cose ci si è messo anche il vento. Le raffiche fino a 130 km/h hanno spazzato la coltre bianca, creando cumuli nevosi alti fino a tre metri.

Guarda anche Castelluccio di Norcia, poca neve grandi suggestioni in time lapse