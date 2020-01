Imbarazzo e sorrisi incuriositi al termine della conferenza di pace sulla Libia, che si è tenuta a Berlino domenica 20 gennaio. Al centro dell'attenzione c'è la difficoltà del presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, a trovare il proprio posto fra gli altri partecipanti per la tradizionale foto di rito. Accolto dal presidente francese Macron e da un'impaziente cancelliera tedesca Merkel, Conte arriva per ultimo insieme al presidente russo Putin, con il quale si è intrattenuto a parlare, e cerca invano un posto in prima fila; alla fine deve "arrendersi" alla scoperta che la posizione prevista per lui è in seconda fila.