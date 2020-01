Video Bambina di 3 anni cade in una fossa mentre sta giocando, salvata dai ragazzi del villaggio

Una bambina di tre anni cade in una fossa e resta intrappolata. La salvano i giovani del villaggio che scavano un buco accanto e la tirano fuori. E' accaduto in India, esattamente nel villaggio di Chinnababu Samuthiram, distretto di Villupuram, stato di Tamil Nadu. Il salvataggio della piccola è stato filmato, pubblicato sui social e ripreso da liveleak.com. L'incidente è avvenuto il 13 gennaio. La bimba mentre stava giocando è scivolata in una fossa molto stretta e profonda un metro e mezzo circa. Il villaggio si è immediatamente mobilitato per soccorrerla. Alcuni ragazzi hanno scavato velocemente un piccolo tunnel trasversale, poi l'hanno tirata fuori delicatamente e riconsegnata alla mamma, in preda al panico. La piccola è stata poi visitata e medicata all'ospedale.

