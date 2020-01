Video L'incredibile amicizia tra la tigre Uslada e un gatto. Le immagini fanno il giro del mondo

L'amicizia tra una tigre e un gatto. Le immagini arrivano da Rostov sul Don, città della Russia meridionale con oltre un milione di abitanti che ospita uno degli zoo più grandi del Paese: quasi 90 ettari e 5mila animali. E' stato lo stesso zoo a pubblicare per primo sul suo sito ufficiale le immagini dell'amicizia tra la tigre Uslada e un micio. La notizia è stata poi ripresa da numerose testate, come ad esempio Press tv. "Amici cosa pensate che scaturirà dall'incontro tra due rappresentanti della famiglia dei felini, leggermente diversi uno dall'altro per dimensioni?", chiede lo zoo nel pubblicare il suo video. E ancora: "Conosciamo già la risposta e abbiamo fretta di condividerla. Il recinto non è un ostacolo all'amicizia! Ecco il filmato magico di un incontro improvviso di due bellezze a strisce". Il sito ricorda che Uslada è arrivata a Rostov sul Don da meno di un anno e si sta occupando attivamente dei suoi spazi. Ora può contare anche su una nuova amicizia.

