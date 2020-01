Video Calabrone attacca le vespe, la battaglia per l'acqua zuccherata

L'enorme calabrone attacca un gruppo di vespe che stanno tranquillamente bevendo acqua zuccherata da un catino. Forte di una stazza maggiore, il calabrone riesce a farsi largo velocemente e a conquistare una posizione dominate. Una vespa viene colpita addirittura in volo. Immagini che mostrano come in natura sia quasi sempre il più grande a dominare. Il video è di Lothar Lenz. Lothar è affascinato dalla natura e adora filmare nei pressi della sua abitazione, in Renania-Palatinato, uno degli stati federati della Germania. Le splendide immagini sono state pubblicate sui social, riprese anche dal noto portale liveleak che spesso posta video dedicati alla natura e al suo ciclo vitale.

