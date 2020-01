Video Il criceto cerca di portare la carota nella tana, ma la porta è troppo stretta: che beffa!

Il piccolo criceto cerca di trasportare una grande carota nella sua casetta, ma purtroppo l'ortaggio è più grande dell'uscio e gli sforzi del topolino risultano vani. Il video, che arriva dalla città di Vaughan, in Ontario, è esilarante. Perché il criceto afferra la carota con la bocca in orizzontale e ovviamente come cerca di portarla all'interno della sua tana deve fare i conti con la larghezza della porta. Justine Pang, proprietario del criceto, filma tutto il 20 dicembre e poi pubblica il video. Ovviamente non prima di essersi fatto quattro risate per il "problema" del suo topolino Michael.

