Salvato dopo aver vissuto all'aperto fra i ghiacci dell' Alaska per 23 giorni: ecco come ha fatto

Un uomo di 30 anni, Tyson Steele, è stato salvato dai soccorritori in Alaska dopo aver trascorso 23 giorni all'aperto o in ripari di fortuna in una zona in cui le temperature, in pieno giorno, non superano i -16°. Di Tyson Steele non si avevano più notizie da metà dicembre, quando l'abitazione dove si trovava era stata distrutta da un incendio. Isolato dal resto del mondo fra neve e ghiaccio aveva scritto anche un gigantesco S.O.S. sulla neve, nella speranza che qualche velivolo - come in effetti è avvenuto - potesse individuarlo. I soccorritori lo hanno trovato a circa 32 chilometri da Skwentna, un villaggio abitato da 35 persone a circa 70 miglia a nord-ovest di Anchorage. Tyson ha raccontato di essere riuscito a sopravvivere costruendo un riparo di fortuna con delle pelli che era riuscito a salvare dalle fiamme. Una volta accertate le sue condizioni fisiche, l'uomo è stato riportato a Salt Lake City, dove ha potuto riabbracciare la propria famiglia.