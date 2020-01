Video Cane e gatto, amici che si vogliono bene: coccole, carezze, abbracci e addirittura la sedia a dondolo

Le immagini sono belle e molto tenere. Chi l'ha detto che cani e gatti devono essere per forza nemici tra loro? La conferma che non è così arriva dal portale liveleak dove viene pubblicato un video in cui si vedono due amici a quattro zampe regalarsi coccole e attenzioni incredibili. All'inizio il cane aiuta il gatto a mangiare, poi lo abbraccia affettuosamente e il micio risponde con una dolce carezza. Ma non è finita qui. Il cane si diverte persino a spingere una sedia a dondolo per il suo amico che addirittura sbadiglia, infine lo sommerge con il suo faccione. Per riconoscenza il gattino si sdraia sul cane, pronto per un classico pisolino. Altro che nemici!

Guarda anche Le coccole tra il gatto Cash e la piccola Jo