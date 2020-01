Video Il cane Finley che sbatte le orecchie come fossero ali. Immagini che fanno ridere i proprietari

Il cane continua a sbattere le sue grandi orecchie come fossero delle ali, anche se naturalmente di decollare non se ne parla proprio. L'esilarante video arriva da una abitazione dello Iowa, negli Stati Uniti e il protagonista è il simpatico Finley. Immagini che fanno davvero sorridere perché Finley sbatte le orecchie con frequenza davvero incredibile e ovviamente i padroni se la ridono di gusto. Pare che il cane non riesca a smettere. "Le sue orecchie - ha detto l'autore del video, pubblicato sul seguitissimo portale liveleak.com - sono così grandi e carine che non è possibile non giocarci". Cosa volesse comunicare il cane è davvero impossibile capirlo, di certo regala buonumore a tutti i presenti.