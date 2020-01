Video Le coccole tra il gatto Cash e la piccola Jo di appena sette mesi subito prima della buonanotte

Una bimba di sette mesi e il gatto di casa. Il rapporto è bellissimo, come dimostrano le immagini che pubblichiamo. La piccola e il gattino si scambiano coccole reciproche, proprio poco prima che la prima venga portata a dormire dai genitori. Il micio si gode le "carezze" che la bimba gli fa con la testa. La piccola Jo sorride di gusto, palesemente soddisfatta della complicità di Cash. Il videoclip risale all'otto gennaio. "I bambini che crescono accanto agli animali domestici hanno sicuramente una maggiore capacità empatica", sostiene il coordinatore pedagogico Valerio Cevoli in una intervista a unadonna.it. "Sono in grado - aggiunge - di leggere e comprendere le emozioni e i comportamenti altrui in modo amplificato rispetto a chi non vive una simile esperienza".

Guarda anche Gatto senza paura ruba la cuccia al cane