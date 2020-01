Video Il cane scopre che è bello pattinare sul ghiaccio e non vuole smettere di giocare. Labrador, che spasso!

Scivolare sul ghiaccio piace anche ai cani. Il video che pubblichiamo è del mese di novembre 2019 ma continua ad essere virale, condiviso e ricondiviso, postato anche sul seguitissimo portale liveleak. Mostra un cane di razza labrador scatenato che si diverte a giocare sul un campo gelido nella zona di Blackburn, nell'Inghilterra ord-orientale, "pattinando" a più non posso. Il cane scopre che scivolare sulla superficie ghiacciata è un bel divertimento e sembra non voler smettere più. Non deve essere stato facile per il proprietario riportare a casa il vivace labrador dopo quella che è stata molto più di una classica passeggiata al tramonto.

