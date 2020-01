Elicottero trascina un'auto e sfiora persone prima di un atterraggio di fortuna

Tragedia sfiorata a Tahuna, in Indonesia, a causa di un elicottero che ha rischiato lo schianto su un gruppo di persone nei pressi di un parcheggio. A causa del vento, il velivolo ha iniziato a roteare su se stesso senza che il pilota riuscisse a dominare gli eventi. A un certo punto, dopo aver sfiorato molte auto, ed essere passato a pochi metri dalle persone in fuga, che avevano cercato rifugio riparandosi dietro un pick up, l'elicottero ne ha agganciata una per qualche secondo. Per effetto dei vortici d'aria e degli spostamenti fuori controllo, anche altri veicoli sono stati danneggiati prima che il pilota riuscisse a trovare uno spiazzo adeguato per atterrare.