Video Gatto senza paura ruba la cuccia. Il cane è costretto alle maniere forti per riavere i suoi spazi

Il gatto si rifiuta di restituire la cuccia al cane, suo legittimo proprietario. Non si schioda nemmeno davanti all'animale che abbaia minaccioso e che alla fine è costretto ad usare le... maniere forti per riavere il suo adorato giaciglio. Le immagini sono state girate il primo gennaio e mostrano il cane che ringhia al gattino per riappropriarsi dei suoi spazi, ma il micio non fa una piega e resta comodamente sdraiato. A quel punto il cane tira via la coperta con la bocca e costringe il micio a togliersi di torno. "Sono adorabili e segretamente sono dei grandi amici", sottolinea il proprietario il quale però ammette che i due animali litigano di continuo.

