Video Il cane che russa come un trattore. Il proprietario e sua moglie faticano a dormire

Secondo il suo proprietario si tratta del cane che russa più forte di tutta la città. Effettivamente le immagini danno credito alla teoria. Ad Aberdeen, città portuale del nord-est della Scozia, da dove arrivano le immagini che pubblichiamo, l'animale è abituato a dormire in compagnia del proprietario e della sua signora. Ma mentre lui fa sogni d'oro i suoi amici umani evidentemente devono faticare non poco per chiudere occhio, visto che il cane oltre a dormire profondamente russa tanto rumorosamente da sembrare un trattore. Il proprietario si è divertito a filmarlo ad a pubblicare le immagini che provano la sua convinzione: non c'è un altro cane che russa così forte ad Aberdeen.

Guarda anche I cani distruggono la cuccia, il proprietario li mette sull'attenti