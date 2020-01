Video Topo senza paura attacca il gatto. Il micio Taohoo deve fare i conti con un roditore scatenato

L'eterna lotta tra il gatto e il topo. Ma siamo sicuri che il primo è sempre il più forte ed è quello che vince? Pare di no, almeno a giudicare dalle immagini che arrivano dalla Thailandia, dove il14enne Nong Mikun si è accorto che il suo micio Taohoo era alle prese con un topolino di campagna. Ha filmato la scena in cui il gatto bianco bracca il ratto, ma senza affondare il colpo decisivo. Il topo, a sua volta, reagisce con veemenza e spesso e volentieri è lui a lanciarsi per primo contro il felino. Una sfida andata avanti per oltre dieci minuti. "Il topo non aveva paura del gatto, come pensavo", ha scritto Nong Mikun pubblicando il video. Alla fine il topolino è riuscito a dileguarsi senza subire danni.