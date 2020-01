Tre morti in una sparatoria in una chiesa del Texas durante la messa

E' di tre morti il bilancio della sparatoria avvenuta in una chiesa del sobborgo di Fort Worth, in Texas. Intorno alle 10,50 un uomo armato è entrato nella West Freeway Church of Christ di White Settlement durante la messa e si è seduto fra i parrocchiani. All'improvviso si è alzato, ha tirato fuori un fucile e ha sparato a due persone, che poi sono morte in ospedale. Altri due parrocchiani, che facevano parte del servizio di sicurezza interno sono riusciti a rispondere al fuoco, uccidendo l'aggressore. Secondo quanto riferito da un agente della Fbi, il killer era una persona già arrestata più volte in altre città.