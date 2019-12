Gatto si sfila in un attimo le inutili scarpine rosse di Natale che la proprietaria gli aveva fatto indossare

Poveri animali domestici, quante ne devono sopportare! A volte sono costretti a fare i conti, loro malgrado, con la superficialità umana. Come nel caso del video che pubblichiamo, proveniente da Londra, dove i proprietari dell'incolpevole micio, lo volevano trasformare per il Natale nel Gatto con gli stivali, anzi nel Babbo Gatto Natale con gli stivali.

Deve essere per questo che hanno regalato all'incolpevole bestiola delle scarpine color rosso e gliele hanno anche infilate. Il gatto per un micro secondo rimane quasi incredulo di quanto stia avvenendo, poi nel giro di pochi attimi riesce a scrollarsi di dosso le scarpe e l'infantile idea della sua proprietaria a cui nel frattempo non resta che ridere.