Albero di Natale distrutto dalle fiamme, incendio causato dai fuochi di artificio

Già diversi giorni prima delle festività natalizie, i vigili del fuoco italiani hanno iniziato a mettere in guardia sulla pericolosità degli alberi di Natale. Uno scorretto uso delle decorazioni luminose, delle candeline o degli impianti elettrici, può causare veri e propri roghi. I pompieri hanno anche realizzato e pubblicato un vero e proprio vademecum sugli accorgimenti da prendere per ridurre al massimo la possibilità che l'albero addobbato inneschi un incendio. Da qualche ora su alcuni social a diffusione mondiale è stato pubblicato l'ennesimo video che dimostra come la superficialità può essere pagata a caro prezzo. E' soltanto grazie ad una buona dose di fortuna se il rogo che divora l'albero di Natale in pochi secondi non abbia causato vittime.