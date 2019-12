Le immagini arrivano dall'Inghilterra e raccontano il tentato furto più fantozziano dell'anno. In tre provano a rubare un grande televisore, ma ne succedono di tutti i colori. Alla fine i ladri disorganizzati sono costretti a lasciare la refurtiva sul posto ed è già tanto che qualcuno di loro non si sia fatto male, considerato tutto quello che è accaduto in poco più di un minuto, tra cadute e schianti contro la vetrina. Il tentativo di mettere a segno il furto risale alla notte dell'otto dicembre, ma il video delle telecamere di sorveglianza è stato diffuso sulla piattaforma liveleak soltanto durante le feste di Natale. Non è chiaro se i tre siano riusciti almeno ad evitare di essere pizzicati dalle forze dell'ordine, considerando che tutto è stato filmato.