Caos al centro commerciale, ressa per i regali di Natale. Dodici persone ferite. Cinque all'ospedale. Il video

Ressa al centro commerciale per gli omaggi di Natale: 12 persone medicate, di cui cinque finite all'ospedale. E' l'incredibile bilancio dell'iniziativa del Westfield Parramatta di Sydney, in occasione delle festività natalizie. Sollevati da terra c'erano centinaia di palloncini, alcuni dei quali contenevano carte regalo. Nel video si vedono i clienti che cercano in tutti i modi di prendere i palloncini. Quando gli stessi vengono rilasciati sulla folla, si scatena un vero e proprio parapiglia.

Tornata la calma, i paramedici del centro hanno dovuto curare 12 persone e quattro uomini e una donna sono stati trasportati in ospedale. Il centro commerciale ha riferito che sull'incidente è stata avviata una indagine.