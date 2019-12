Video Urla e schiaffi al matrimonio, donna inferocita cerca di aggredire la sposa del suo ex fidanzato

Il video di questa incredibile scena arriva dal Messico ed è stato girato da una delle invitate ad un movimentato matrimonio. Nella sala della celebrazione, improvvisamente irrompe una donna che urla e inveisce contro lo sposo, suo ex ragazzo, e contro la sua futura moglie.

Guarda anche La rissa televisiva tra Taylor Mega e Antonella Elia

La ex gelosa viene filmata mentre urla all'uomo che non può sposarsi perché lei ancora lo ama. Ma è tutt'altro che romantica, visto che cerca di prendere a schiaffi la sposa, continuando a gridare istericamente. Gli addetti alla sicurezza cercano in tutte le maniere di trattenerla, ma lei è una vera e propria furia. Alla fine viene allontanata sotto i flash del fotografo che immortala la scena.