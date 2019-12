Fotografa le parti intime di una ragazza, agente giurato della metro filmato e licenziato in tronco. Video

Agente giurato in servizio cerca di fotografare le parti intime di una ragazza, ma viene a sua volta filmato e licenziato dalla compagnia. L'episodio è avvenuto il 17 dicembre a Guangzhou, capitale della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. La guardia giurata, un giovane ufficiale in uniforme, è accanto ad una ragazza in minigonna, distratta dal suo smartphone. L'uomo impugna il cellulare con la mano sinistra e cerca di scattare delle foto inquadrando sotto la minigonna. Un testimone, però, capisce tutto e filma la scena. Due ore più tardi, dopo aver visto le immagini e aver fatto le verifiche del caso, la Metro di Guangzhou ha dichiarato di aver licenziato la guardia per colpa.