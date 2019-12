Il video dello spaventoso tamponamento a catena negli Usa, coinvolte 69 auto

Maxi tamponamento a catena con 69 auto coinvolte e 51 feriti negli Stati Uniti. Teatro dell'incidente l'autostrada 64 a pochi chilometri da Williamsburg, in Virginia, dove a causa della nebbia e del ghiaccio si è innescata una serie di collisioni. La scena che nelle prime ore di domenica 22 dicembre è stata drammatica, ma per fortuna non si sono registrati morti. Due feriti, però, si trovano in condizioni gravi. Sul posto è intervenuta in massa la polizia dello stato della Virginia con il supporto di decine di ambulanze. Per raggiungere e liberare dalle auto alcuni dei feriti c'è stato addirittura bisogno di camminare sui tetti delle vetture ammassate lungo la strada.