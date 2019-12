L'ora della cena nella colonia dei gatti. Decine e decine di mici ordinati e in fila mangiano insieme. Video

Le tenere immagini postate su liveleak arrivano dall'Indonesia, da Bali per l'esattezza. E faranno piacere agli amanti degli animali. Mostrano, infatti, la cena collettiva di una colonia di decine e decine di gatti. I mici vengono fatti uscire dalle loro custodie e ordinatamente si mettono in fila e pranzano dalle ciotole sistemate una dietro l'altra.

I felini non si danno fastidio, non si disturbano, non fuggono via: si mettono in fila e mangiano. Il video è stato girato nella Pon Cat House, struttura di proprietà del residente balinese Toeti Soepraptie che da sei anni si occupa di salvare i gatti randagi che vagano per le strade della famosa destinazione turistica. Complessivamente sono 104 gli animali curati dai volontari. Toeti, ha dichiarato che non intende dare gatti in adozione né venderli, almeno fino a quando non sarà individuato un processo in grado di garantire la loro sicurezza.