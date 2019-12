Gesto eroico in India, passante coraggioso si tuffa e salva una donna che stava annegando in uno stagno. Video

Sono immagini di un gesto eroico quelle che ci arrivano dall'India meridionale, stato del Karnataka. Un uomo si è gettato in uno stagno di Raichur e ha salvato una donna che stava annegando. Lei è scivolata nell'acqua, un passante ha visto la scena e non ha esitato a lanciarsi quando ha capito che la donna non sapeva nuotare.

A filmare l'episodio è stato un altro passante. Stando alla testimonianza di un funzionario di polizia, l'enorme pozzo è stato scavato per costruire un edificio a più piani, si è riempito d'acqua a causa della forte pioggia e si è cosi creato uno stagno artificiale. Il costruttore ha ora installato una barricata per garantire la sicurezza dei pedoni.