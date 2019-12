La porta del piccolo mezzo in marcia si apre di colpo, un bimbo cade in strada e soltanto per una pura casualità non viene travolto dai mezzi che seguono. La mamma, finita anche lei sull'asfalto, riesce a recuperare il piccolo. L'incredibile episodio è accaduto il 10 dicembre in Cina, nella città di Baoding (un milione e mezzo di abitanti) nella provincia di Hebei.

La vicenda è stata filmata dalla telecamera a bordo di un veicolo nel traffico e poi pubblicata sul sito liveleak. Il bambino cade rovinosamente e soltanto per pochi centimetri non viene drammaticamente investito dall'autobus che segue, provvidenziale poi la prontezza di riflessi della coraggiosa mamma.