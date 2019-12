Devastante incidente in Florida, finisce con il pickup dentro l'aeroporto e distrugge un terminal. Il video

Si è schiantato con il suo pickup ad alta velocità contro l'edificio del terminal principale dell'aeroporto internazionale Sarasota-Bradenton, in Florida. Un incidente pazzesco, filmato dalle telecamere di sorveglianza della struttura. Soltanto per un miracolo non ci sono state vittime. L'uomo, Juan Monsivis di 40 anni, del posto, ha letteralmente fiondato un Gmc Sierra 2015 nell'area della consegna bagagli, finendo poi la sua corsa nella parte anteriore del bancone del noleggio autovetture.

Monsivis, a cui era stata già ritirata la patente in passato, ha riportato gravi lesioni e è stato ricoverato al Sarasota Memorial Hospital. Fortunatamente illesi due impiegati, che erano dietro al banco di noleggio delle auto, e una cliente. L'incidente è avvenuto il 19 dicembre alle 2.53 del mattino e pochi minuti dopo sono scattati i soccorsi. Monsivis era già conosciuto dalle forze dell'ordine. Più volte è stato fermato alla guida con patente sospesa, in passato è stato arrestato per porto irregolare di armi, resistenza, incidenti con danni all'altrui proprietà e possesso di marijuana sintetica. Secondo una stima ha causato un danno di oltre 250 mila dollari. Il video dell'incidente è stato pubblicato su numerosi social e all'episodio ha dedicato un dettagliato servizio l'Herald Tribune.