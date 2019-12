Ciclista travolto e investito dal camion. Miracolo: esce illeso dall'incredibile incidente. Il video

Le immagini sono incredibili, ma ancora più incredibile è che il ciclista travolto dal tir esca vivo dal terribile incidente, praticamente illeso. Il video arriva dal nord est della Cina, pubblicato da tv.sohu.com e rilanciato dal portale liveleak.com. L'uomo è in bici quando viene superato dal mezzo pesante, ad un incrocio. Evidentemente l'autista non si avvede del ciclista, considerato che lo investe in pieno. Prima lo butta a terra, poi lo trascina, infine gli passa letteralmente sopra. Soltanto che l'uomo, per una fortunata combinazione, riesce ad evitare le ruote, finendo direttamente sotto al camion. Una volta transitato il mezzo pesante, le immagini mostrano il ciclista che, pur frastornato, riesce ad alzarsi e addirittura a raccogliere la sua bici, naturalmente distrutta. Poteva andare molto, ma molto peggio.

