Lite per questioni stradali finisce a botte, volano i cazzotti. Incredibili immagini dal Sudafrica. Il video

Le immagini arrivano dal Sudafrica e sono l'ennesima conferma di come un litigio per futili motivi, come può essere quello per una questione stradale, possa trasformarsi in una vera e propria scazzottata. Il video, pubblicato su liveleak.com, dura appena una manciata di secondi, ma sono sufficienti per vedere un uomo letteralmente preso a cazzotti da un altro individuo. Prima si vede un tipo con una maglia chiara che lancia un oggetto contro un'autovettura, ma subito dopo da un'altra macchina esce un uomo ben più prestante (vestito con un maglietta verde) che prende letteralmente a cazzotti in faccia il signore, sino a farlo stramazzare in terra. Pugni al volto e al corpo con una precisione incredibile, come se fosse un pugile. E' un terzo automobilista a prestare poi soccorso all'uomo colpito ripetutamente e finito ko.