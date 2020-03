Mondo della musica internazionale in lutto per la scomparsa di McCoy Tyner. Il mondo del jazz, in particolare, perde uno dei pianisti più influenti. McCoy Tyner, musicista che ha condiviso i principali club statunitensi e non solo con artisti come John Coltrane con il quale è stato legato da un fortunato sodalizio artistico, è morto a 81 anni. Insieme a Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea e pochi altri, Tyner era considerato tra le principali superstar del piano jazz moderno. Tyner è morto venerdì nella sua casa nel nord del New Jersey. A confermare la sua morte il nipote Colby Tyner.