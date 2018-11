Renzi grande assente all' Assemblea del Pd, in prima fila manca solo lui

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Renzi diserta l Assemblea del Pd in prima fila manca solo lui Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev