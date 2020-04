Video Incendio casa Mario Draghi in Umbria, ecco la villa. Operai già al lavoro sul tetto per riparare i danni

Operai già al lavoro sul tetto della villa di Mario Draghi in Umbria, nel territorio del comune di Città della Pieve (frazione Monte). Hanno iniziato di prima mattina per riparare i danni provocati dall'incendio della canna fumaria, avvenuto nella tarda serata del 7 aprile, danni per fortuna non ingenti. Non ci sono stati feriti nell'incidente. I vigili del fuoco sono arrivati velocemente sul posto e nel giro di pochi minuti hanno domato le fiamme. In seguito hanno confermato che non c'è stato dolo. Il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, ha confermato che il rogo è stato spento rapidamente e che non ci sono problemi di stabilità della struttura.

