Coronavirus, ecco la situazione ad Assisi: video del centro la città, negozi chiusi e nessuno in giro

Ecco un altro video che abbiamo girato nel cuore di Assisi domenica 29 marzo 2020. Assisi, da quando i turisti sono stati costretti ad abbandonare la città per l'emergenza Coronavirus, resta per molte ore deserta. Nella città di San Francesco il silenzio regna sovrano ed è rotto solo dallo scrosciare dell'acqua delle fontane e, di tanto in tanto, dal suono delle campane. lI video mostra piazza Santa Chiara, con via Santa Chiara e la piazza del Comune. Come si può vedere, tutti i locali sono chiusi e in giro non c'è anima viva. (di S.Ca. - Twitter: @essecia)