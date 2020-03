In questo video che abbiamo girato ad Assisi domenica 29 marzo 2020 ecco come si presenta l'area antistante la Basilica Superiore di San Francesco senza più turisti e assisani in giro a seguito delle norme di contenimento della diffusione del Coronovirus emesse dal governo nazionale. Città totalmente deserta e avvolta nel silenzio come mai accaduto prima. (S.Ca - Twitter: @essecia)