VIDEO SKY Coronavirus: rivolta a Rebibbia, tensione tra polizia e parenti dei detenuti fuori dal carcere

Clima teso anche a Roma, nel carcere di Rebibbia: la protesta è scoppiata prima all'interno, ad opera dei detenuti, e poi all'esterno, da parte dei parenti come mostra il video Sky. Alla base delle rimostranze la notizia dello stop ai colloqui nell'ambito delle misure di contenimento del Coronavirus. I detenuti protestano soprattutto per le forti limitazioni agli incontri con i familiari, chiedono garanzie contro il contagio da Covid-19 e rinnovano la richiesta di interventi per ridurre il sovraffollamento. Proteste e tentativi di evasione si sono verificati lunedì 9 marzo in 27 istituti tra cui anche Palermo, Modena e Milano. Due morti per overdose da psicofarmaci sottratti alle infermerie durante i disordini.