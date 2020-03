Video Sky Coronavirus, il primo contagiato in Europa non è italiano ma tedesco: si è ammalato a gennaio

Non è un italiano il primo contagiato in Europa di Coronavirus. Lo ha rivelato il New England Journal of Medecine. Nel vecchio continente il Covid 19 sarebbe arrivato con un 33enne tedesco che si è ammalato addirittura a gennaio e tre giorni dopo è tornato al lavoro. Aveva incontrato una collega di lavoro cinese nei pressi di Monaco, sempre a gennaio. Durante il suo viaggio in Germania la donna stava bene, si è ammalata al rientro in Cina. Da questo aspetto si presume che il contagio del tedesco sia avvenuto durante il periodo di incubazione. Nel frattempo altri loro colleghi sono risultati positivi, dando il via a tutta la procedura per intercettare i contatti a rischio. I media tedeschi diedero in quei giorni la notizia di diversi malati nell'azienda Webasto, nei pressi di Monaco, proprio a causa dell'arrivo di una collega cinese.

