Video Perugia-Bettolle, giornata difficile: pioggia, nevischio, grandine e incidenti stradali. Lunghe code

Mattinata difficile quella del 3 marzo 2020 sulla superstrada Perugia-Bettolle a causa del maltempo. Per diverse ore la quattro corsie è stata battuta non solo dalla pioggia ma anche dal nevischio e a tratti dalla grandine. Ovviamente molto complessa e rallentata la circolazione in considerazione della ridotta visibilità. A complicare ulteriormente la situazione un incidente stradale che si è verificato all'altezza di Magione, in direzione Perugia, e che ha visto il coinvolgimento di tre automobili. Ovviamente si sono formate lunghe code che hanno rallentato notevolmente il traffico. Come se non bastasse in rapida successione si sono verificati altri incidenti stradali: all'uscita di Corciano, sulla curva di Collestrada e sulla strada per Migiana, frazione di Corciano.

