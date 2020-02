Antifurto nebbiogeno, il sistema più efficace contro i furti dei ladri: ecco come funziona Video

L'antifurto nebbiogeno è considerato il metodo più efficace contro i furti dei ladri. Può essere installato facilmente sia in casa che nei negozi: il video mostra come funziona. Il principio alla base del suo sistema di sicurezza è semplice: impedire ai ladri di vedere e, togliendo loro la possibilità di agire, farli desistere dal portare a termine il colpo. Nel video qui riportato ci sono le riprese di un colpo neutralizzato in un bar e mostra come in pochi secondi, la nebbia atossica e inodore abbia saturato il locale, spaventando il ladro e facendolo scappare a mani vuote. Un sistema innovativo inventato da pochi anni, che si sta rivelando sempre più funzionale contro chi vuole rubare.