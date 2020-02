Video Processo sanità, Bocci prima di entrare in aula: "Pronto a difendermi, rispetto per la magistratura"

"Sono pronto a difendermi nel processo, non ho mai pensato di difendermi dal processo. Come ogni cittadino affronto questo momento con la massima serenità e un grande rispetto per la magistratura": a parlare è Giampiero Bocci, ex segretario del Partito democratico dell'Umbria, prima di entrare in aula (nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio) per l'udienza relativa all'inchiesta sanità. Per lui è scattato il giudizio immediato per il reato di concorso in rivelazione d'atti d'ufficio. Bocci, difeso dagli avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi, è anche indagato per abuso d'ufficio. Qui si attende il rito ordinario ma l'inchiesta non è ancora conclusa.