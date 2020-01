Perugia, nuova rissa nella notte a Fontivegge: il video

Ennesima rissa a Perugia. E' avvenuta in nottata a Fontivegge. L'accaduto è stato immortalato dal telefono cellulare di Lorenzo Brunetti, un residente della zona che da tempo è in prima linea per risolvere i ben noti problemi di sicurezza del quartiere della stazione. "Rissa tra Magrebini e Africani fuori del bar Mami - scrive lo stesso Brunetti in un post pubblicato sul gruppo Facebook 'Progetto Fontivegge -, si vedono persone trascinate da terra, pugni e bottigliate, il tutto sotto le telecamere DOM in alta definizione.

Subito dopo il gruppo si è diretto verso via Canali. Ho girato il video durante quella che doveva essere una tranquilla passeggiata di 10 minuti con il cane. Possibile che tra tutte le istituzioni non ci sia nessuno che dica (una volta per tutte) a questi balordi di smettere di fare casino a Fontivegge?".