Video A Perugia un'altra notte di fitta nebbia. In alcune zone visibilità sotto i trenta metri

Un'altra notte di fitta nebbia a Perugia e in alcune valli del resto dell'Umbria. Dopo l'imbrunire, con il trascorrere delle ore, la nebbia si è fatta via via sempre più fitta. Intorno alla mezzanotte in alcune aree la visibilità era inferiore ai trenta metri. Le immagini che pubblichiamo arrivano dalla periferia del capoluogo umbro, dalla zona del centro commerciale Quasar. Ad occhio nudo la situazione era ancora peggiore di quanto mostri il video, sorprendentemente più nitido. Ancora più complicata la visibilità sulla Perugia-Siena, come già accaduto nei giorni scorsi, in particolare nelle prime ore del mattino. Il consiglio principale per gli automobilisti è sempre quello di moderare la velocità