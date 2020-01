Castelluccio di Norcia, neve (poca) a gennaio, ma suggestioni in timelapse. Le previsioni meteo. Video

Neve sì, ma davvero poca, almeno per ora, in Appennino umbro. "Poca neve nei monti Sibillini e Castelluccio di Norcia - specificano gli esperti di Umbria Meteo - e come abbiamo più volte sottolineato, è già accaduto in passato di avere invernate del genere, senza neve, la peggiore quella del 1989/1990 ma anche nel 1990/1991 non è andata molto peggio.

La mancanza di neve non è un male solo per le falde acquifere o per le località con impianti sciistici ma anche per località come Castelluccio di Norcia che vive ma soprattutto cerca di ripartire grazie al turismo". Umbria meteo pubblica uno splendido timelapse"prodotto dalla webcam installata lo scorso anno (insieme alla stazione meteo) con l’aiuto di molti contribuitori, mostra com’è splendida la conca di Castelluccio di Norcia ed il monte Vettore anche con poca neve". Ve lo proponiamo.

Previsioni: sole fino a venerdì 24 gennaio poi nuova debole perturbazione, temperature in temporaneo, moderato aumento, sottolinea Umbria meteo.