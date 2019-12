Gli auguri dei Vigili del fuoco, il Corpo amato dai cittadini e il video lungo l'Italia intera

"Un augurio lungo l'Italia intera". E' il messaggio dei Vigili del fuoco che hanno scelto un bel video per fare gli auguri di Natale agli italiani. Realizzato dallo staff della comunicazione del Corpo, il filmato è stato pubblicato sui profili social ufficiali, ottenendo una pioggia di like e di condivisioni. I vigili del fuoco sono particolarmente amati dalla popolazione per il loro impegno profuso ogni giorno a tutela della comunità e per i rischi che spesso corrono soccorrendo cittadini in difficoltà oppure prendendo parte ad operazioni anche in circostanze pericolose. Il Corpo ha spesso drammaticamente pagato con la vita dei suoi uomini. Oltre ad essere molto graditi, gli auguri sono ricambiati con grande affetto dalla gente, come dimostrano i numerosi messaggi di commento.